Alejandra Baigorria captó la atención luego que en sus redes sociales compartiera un video en el que se luce muy cariñosa con Said Palao, pese a que días atrás el chico reality fue captado por las cámaras de Magaly Medina en una actitud cariñosa con una joven desconocida, mientras la empresaria estaba estaba de viaje.

Sin embargo, la rubia no solo confirmó la reconciliación, sino también defendió la falta de respecto de su pareja. “ Nadie sabe lo que él y yo pasábamos en estos momentos; ojo, no es justificación, pero todos pasamos momentos de distanciamientos”, respondió Alejandra Baigorria en TikTok a una usuaria que le pide a Palao que valore a su novia.

El mensaje de la chica reality no pasó desapercibido por Samu Suárez, creador de Instarándula, quien criticó que Alejandra haya pasado por alto el ampay de Said Palao. “ Con este comentario, Alejandra deja entrever estaba “distanciada” de Said el día del ampay, justificando de esa manera su criticada acción con jovencita mientras estaba de viaje”, señaló Samuel Suárez en Instarandula.

Tras ello, el periodista compartió un mensaje que le envió una de sus seguidores, quien le contó que vivió una experiencia parecida a la Baigorria, pero ella sí decidió poner punto final a su relación.

“Cómo puede justificar, te cuento Samu hace poco yo también me distancié de mi esposo y se fue de la casa, pasaron días y lo vi con otra mujer abrazados y por eso terminé definitivamente, porque una persona si te ama realmente así estén distanciados, merece todo el respeto y si no lo hay es porque no es amor sincero”, se lee en el mensaje que compartió la usuaria.

“Uno de los mejores comentarios que he leído en el día, no hay justificación alguna para faltar el respeto. Y es lo mejor que has podido hacer, ratuja, quien realmente te ama no aprovecha los “distanciamientos” para hacer de las suyas y qué bueno que te diste tu lugar. Si te lo hizo una vez, lo iba a hacer siempre” , señaló el periodista sobre la actitud de Alejandra Baigorria.

Ale Baigorria se despide de EEG y llama hipócritas a sus compañeras

La competencia de Esto es Guerra llegó a su final este miércoles 21 de diciembre y los ‘guerreros’ se consagraron como ganadores de la temporada, algo que Alejandra Baigorria consideró injusto, argumentando favoritismos por parte de la producción del popular reality de América Televisión.

A través de sus historias de Instagram, la rubia se despidió de todos los seguidores del programa con un sentido mensaje, en el que resalta las injusticias de las que supuestamente fue testigo. “Adiós, con todo el dolor de mi corazón me despido de ustedes!!! Llevar esta camiseta es luchar, llorar, ir contra todas las injusticias... DUELE Y DUELE MUCHO!!! Adiós, adiós mi equipo querido!!! Discúlpenme por no poder luchar más, traté... pero siempre los resultados serán los mismos!!! Los amo”, escribió la empresaria de Gamarra.

Asimismo, mandó un nuevo mensaje acusando a sus compañeras de ‘hipócritas’. “Y qué pena es irme sabiendo que compañeras dicen y hablan cosas detrás de cámaras!!! Capaz si soy fregada porque lucho por mi equipo pero si hay algo que no tolero y me da pena es la hipocresía!!! Si hay algo que me quieren decir, me lo dicen en la cara!!! Por ser real, por no ser un personaje y decir lo que pienso en vivo, pues sí, esa soy yo, no tengo caretas!!! Y no soy hipócrita!!! Qué pena por ustedes”, agregó Ale Baigorria.