Esto es Guerra: Alejandra Baigorria no soporta a Rafael Cardozo y le dice de todo ¡EN VIVO! | VIDEO | FOTOS

Alejandra Baigorria no soporta a Rafael Cardozo y hoy, luego que la producción de 'Esto es Guerra' no sancionara al brasileño por hacer trampa en uno de los juegos, no dudó en tildarlo de tramposo y cantarle sus verdades frente a frente. Esto ocurrió al inicio del programa cuando Mathías Brivio provocó a los retadores con una frase '¿ya se van?', ya que un día antes la rubia, Maria Pía Copello y todo el equipo se retiraría de la competencia.



Hasta ese momento, Alejandra Baigorria no se encontraba en el set, por lo que se decidió bajarle 20 puntos a los ‘retadores’, situación que molestó a los demás integrantes del equipo.

Los ‘guerreros’ aplaudieron la decisión. Maria Pía Copello criticó que con esta decisión la mala conducta de Rafael Cardozo es avalada por la producción y mencionó que no han tomado ninguna medida correctiva.

Sin embargo, la producción de 'Esto es Guerra' no les hizo caso y amenazó que si Alejandra Baigorria no aparecía en el programa les restarían los puntos. Instantes después la modelo salió y disparó contra Rafael Cardozo .

“Yo tengo un contrato firmado, así que tengo una palabra sino no estaría aquí y la verdad, Rafael Cardozo todo el Perú se da cuenta de lo tramposo que eres y de la preferencia que tiene producción por ustedes, no me importa, no me importa, no me importa que lo tenga claro todo el mundo”, dijo Alejandra Baigorria.