Alejandra Baigorria: Extrabajadora la denuncia por despedirla durante su embarazo | VIDEO

Una extrabajadora acudió al programa 'Tengo algo que decirte' para denunciar que la empresa de Alejandra Baigorria la despidió arbitrariamente después de dar a luz. Patricia cuenta que viene luchando durante un año para que le reconozcan sus derechos.

Patricia era supervisora de las tiendas de Alejandra Baigorria durante dos años, en los centros comerciales, y cuando llegó al octavo mes de gestación pidió su descanso prenatal para continuar con su embarazo.

Luego de dar a luz, cuando quiso volver, Patricia reveló que le dijeron que 'ellos la llamarían'. "Me dejaron en el aire y con muchas cuentas por los tratamientos de mis mellizos", contó.

Alejandra Baigorria: Extrabajadora la denuncia por despedirla durante su embarazo

Pese a que le pagaron su liquidación, la extrabajadora denuncia a Alejandra Baigorria por "Lucro cesante y daño moral durante el periodo de lactancia".

"Tenía que regresar a trabajar el 15 de octubre. Me sentí bien en setiembre y le llamé a la encargada y me dijo que hablaría con Alejandra. Nunca me dio la respuesta. Insistí cada semana y me estaba quedando sin dinero, angustiada ", dijo Patricia, muy preocupada.

¿Qué dirá la chica reality? Hasta el momento, Alejandra Baigorria no se ha pronunciado al respecto. Patricia lleva ahora su denuncia por la vía legal y espera llegar hasta las últimas consecuencias.