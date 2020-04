Juntos en esta cruzada. Alejandra Baigorria y George Forsyth repartieron juntos comida y mascarillas en La Victoria a las personas residentes de provincia que se encuentran varadas en la plaza Manco Cápac, en medio del Estado de emergencia por el coronavirus.

Luego de haber confeccionado juntos mascarillas que repartieron gratis en el distrito victoriano, Alejandra Baigorria y George Forsyth continúan trabajando de la mano para ayudar a los vecinos de diversas zonas de La Victoria.

“Estamos en la Plaza Manco Cápac entregando mascarillas y comida a toda la gente que se tiene que ir a provincia y que está durmiendo aquí en el parque. Han armando carpas. Hemos hecho varias donaciones y las mascarillas para que se puedan proteger”, se le escucha decir a Alejandra Baigorria en Instagram.

Alejandra Baigorria y George Forsyth

TOCÓ MUCHAS PUERTAS

Alejandra Baigorria confesó que durante varias semanas tocó muchas puertas para aportar con un ‘pequeño granito de arena’ y poder confeccionar mascarillas que están escasas debido a la pandemia del coronavirus.

Hiciste un llamado en redes, pero al principio no recibías respuesta...

La verdad que toqué muchas puertas hace varias semanas y no recibí ninguna respuesta y me frustré, deprimí y sentí mal, porque tenía todo para ayudar y, por supuesto, también las ganas de hacerlo, pero sentía que estaban más preocupados en cosas irrelevantes que no tienen nada que ver con lo que estamos pasando en el país y, bueno, por fin lo logramos.

Alejandra Baigorria habla sobre sus mascarillas de tela