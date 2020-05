SE MANDA CON TODO. Alejandra Baigorria se volvió a referir al alcalde de La Victoria George Forsyth e indicó que no le cierra las puertas de su corazón.

Alejandra Baigorria indicó que no había tenido la oportunidad de conocer a George Forsyth, sin embargo, agradece que sus caminos se hayan juntado a través de la fabricación de mascarillas para lidiar con la pandemia del Coronavirus. “Hemos estado trabajando en lo de las mascarillas, lo conocí porque envié un mensaje a varias entidades para ver cuál me recibía las mascarillas, hizo la gestión bastante rápido porque él me respondió”, contestó la chica reality al programa Estás en Todas.

Además, volvió a decir que siente admiración por el burgomaestre. “No descarto que no pase porque hay un gusto, pero es algo que es incierto, no te quiero cerrar las puertas, yo nunca le cierro las puertas a nada, está ahí, si pasa sólo Dios y nosotros lo sabremos, no tendría nada de malo”, precisa Alejandra Baigorria al espacio televisivo.

Como se recuerda, Alejandra Baigorria dijo que sentía admiración por George Forsyth. “Los comentarios (que los vinculan) siempre habrán porque ven a dos personas ayudando, con la misma intención, haciendo cosas buenas. Él, como alcalde, podría estar en su casa haciendo su trabajo por videollamada, pero está en la cancha, armando carpas, arriesgándose porque es su vocación. A mí me gusta eso, por eso que nos ven juntos, pero de ahí a que haya algo, por el momento no. No vivo con nadie y me tomo la atribución de salir porque cualquier cosa que me pase a mí, no contagio a nadie”, sostuvo la rubia.

“No he visto a muchas personas en la política que estén así haciendo las cosas y para mí eso es de admirar, me saco el sombrero. Estoy tranquila, tratando de ayudar y poner mi granito de arena. No estoy pensando en otras cosas, pero sé y soy consciente de que eso pasará (que los vinculen) y no está mal que la gente especule” mencionó la chica reality a Trome.pe.

Alejandra Baigorria habla de George Forsyth y su posible romance

