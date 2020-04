Por: Deyanira Bautista

Alejandra Baigorria dijo que siente una gran admiración por George Forsyth, con quien viene realizando diferentes donativos durante esta pandemia, y descartó que exista un vínculo sentimental entre ellos, como se viene especulando.

“Los comentarios (que los vinculan) siempre habrán porque ven a dos personas ayudando, con la misma intención, haciendo cosas buenas. Él, como alcalde, podría estar en su casa haciendo su trabajo por videollamada, pero está en la cancha, armando carpas, arriesgándose porque es su vocación. A mí me gusta eso, por eso que nos ven juntos, pero de ahí a que haya algo, por el momento no. No vivo con nadie y me tomo la atribución de salir porque cualquier cosa que me pase a mí, no contagio a nadie”, sostuvo la rubia.

¿Sientes gran admiración por él?

No he visto a muchas personas en la política que estén así haciendo las cosas y para mí eso es de admirar, me saco el sombrero. Estoy tranquila, tratando de ayudar y poner mi granito de arena. No estoy pensando en otras cosas, pero sé y soy consciente de que eso pasará (que los vinculen) y no está mal que la gente especule.

En tus redes sociales observamos que continúas con los donativos y aclaraste que las mascarillas que fabricas cumplen con todos los requisitos del Ministerio de Salud...

Sí, porque hay gente que critica y dice: ‘Será que esta mascarilla sirve’. El Minsa dio las especificaciones y con eso estamos realizando las mascarillas, se hacen con tela quirúrgica de 80 gramos. No me están donando telas, yo las compro y la gente las está vendiendo al doble. Apoyemos las donaciones que hacen las personas, no las chanquemos.

Casi todos los días te expones en la calle. ¿Estás tomando las medidas de protección?

Soy muy cuidadosa y maniática con la limpieza. Me limpio los zapatos con lejía al entrar y salir de algún lugar, me lavo las manos cada veinte minutos con alcohol en gel, no uso joyas ni ganchos. Sí tengo miedo de contagiarme, pero si vamos a tener miedo todos estaríamos encerrados y nadie ayudaría. Entonces, me pongo la camiseta y que pase lo que tenga que pasar. Por favor, si tienen alguna donación, como galletas, jugos, platos de comida, comuníquense con la Municipalidad de La Victoria o conmigo, a través de mi Instagram.

Hablando de otro tema, ¿sabes algo del regreso de ‘Esto es guerra’?

No me han comentado nada, pero creo que Pro TV y América están tomando todas las medidas necesarias y sabrán cuándo es el momento indicado para salir al aire.

Alejandra Baigorria y George Forsyth