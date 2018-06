Alejandra Baigorria: Guty Carrera afirma que ya no cree en el amor luego de ruptura con la rubia

El modelo Guty Carrera indicó que está soltero y ‘no cree en el amor’, después que puso fin a su relación con la chica reality Alejandra Baigorria.



“A la semana (de terminar con Baigorria) dije que no creía en el amor, me cuesta creer en las personas, mi corazón siempre ha sido muy duro. Estoy soltero, sin compromiso, feliz y así me verán por mucho tiempo”, acotó Guty Carrera.

Asimismo, felicitó a Melissa Loza por su nueva relación. “Me parece bien (que esté enamorada), se merece toda la felicidad, es una excelente persona, pero más allá de eso no hay nada”, dijo Guty Carrera.