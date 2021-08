LO DEJA EN CLARO. Luego que varios usuarios le recordaran el tatuaje que se hizo mientras mantenía una relación con Mario Hart en el 2014, Alejandra Baigorria se pronunció en América Espectáculos y quiso dejar por zanjado las cosas.

“Es un tatuaje que yo me hice hace muchos años, pero me hice dos tatuajes en esa misma época y otro que me hice con Vania (Bludau) que todo el mundo lo conoce”, sostuvo.

Alejandra habla sobre tatuaje que se hizo cuando estaba con Mario Hart: “No tengo rencor en mi vida”

La participante de Esto es Guerra descartó que el tatuaje se lo haya hecho como una muestra de amor por el piloto Mario Hart, sino que solo coincidió con la época.

“El único tatuaje que tengo compartido en mi vida es con Vania, no tengo ningún otro tatuaje de nadie. Son tatuajes que yo me quise hacer en su momento. Es más, me lo tengo que arreglar porque ya está viejito, se ha puesto medio feo”, dijo entre risas.

“No tiene que ver con Mario Hart, yo no me he tatuado a ningún hombre en mi vida ni en mi cuerpo. Nada por el estilo, puede haber coincidido por la época, pero no tiene nada que ver”, agregó.

‘ALE’ NO LE GUARDA RENCOR A MARIO

Al ser consultada por sus sentimientos hacia Mario Hart, la chica reality sostuvo que no le guarda rencor a quien fue su expareja por muchos años. Según dijo, ya es pasado.

“Uno tiene que tener claro que el pasado es pasado, el presente es presente y el futuro quién sabe. No hablo ni del futuro ni de mi pasado, hablo de hoy, de mi presente. Yo estoy tranquila haciendo mi trabajo, no me van a ver hablando de nadie”, sostuvo.

“Soy cero rencorosa, tengo tan poco rencor en mi vida que a veces me olvido de las cosas y puedo saludar normal a las personas. Si uno guarda rencor en su corazón es feo, las cosas que no me gustan me las olvido, me da amnesia”, precisó.