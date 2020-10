Por: Carla Chévez

Alejandra Baigorria aprendió que se crece en todos los aspectos de la vida cuando después de equivocarse no se cometen los mismos errores, pues ahora no permitiría que nadie le corte las alas. ‘La gringa de Gamarra’, que este 2 de noviembre disputará la semifinal de ‘Esto es guerra’, se está dando una nueva oportunidad en el amor con Said Palao, pero va sin apuros y con el escáner en la mano para detectar a los posesivos, celosos e infieles.

¿Te gusta que te llamen ‘La gringa de Gamarra’ o sientes que te ponen un sello?

Sí, me gusta. De hecho ahora por el tema de los ‘influencers’ algunas marcas grandes no te miran porque dicen ‘es de Gamarra’, pero es donde trabajo y amo estar allí.

En esa zona, ¿dónde se come la mejor papita con huevo sancochado y su emoliente?

En el jirón Huánuco, allí hay unas carretillas buenazas. Varias veces ese platillo ha sido mi única comida del día porque paraba full trabajando, sobre todo en las campañas navideñas.

¿Y desde qué edad cargas tus bultos al hombro?

Toda la vida. Mi mamá trabajaba en Gamarra, vendía ropa, ella me enseñó a transitar por sus calles desde que tenía siete años. Aprendí a trabajar desde chiquita y lo sigo haciendo con mi marca de ropa ‘AB. Alejandra Baigorria’.

Con la calle que te ha dado La Victoria, ¿comes el pollo a la brasa con la mano o con cuchillo y tenedor?

Confieso que soy cero ‘charm’, no puedo comer el pollo a la brasa con cubiertos, chupo mi huesito y trituro la puntita de la alita con la mano, ja, ja, ja.

¿Te causó gracia que se especule que serías la primera dama de La Victoria?

Ya estoy acostumbrada a que me pongan títulos, novios, ya no me molesta, lo asumo. Lo que me molesta es la ‘mala leche’, la falta de empatía. Mira, miles de chicas, al igual que yo se equivocan en sus relaciones, pero si me pasa a mí soy un espécimen raro y hasta me mandan al psiquiatra, yo sí tengo que ser perfecta porque estoy en la televisión.

Alejandra Baigorria congeló sus óvulos

¿Qué has sentido cuando te han dicho: amiga, date cuenta?

Eso para mí fue una sonsera porque fui la perjudicada. Creo que debieron censurar a la persona que se equivocó, porque mi relación terminó y si no lo dije fue porque eso (el romper) siempre es un proceso y a veces uno no lo quiere hablar en ese momento. Ahora también creo que te pueden decir ‘amiga, date cuenta’, pero que hagan memes y hashtag burlándose, eso es lo que censuro, para mí fue un tipo de bullying.

¿Si un ex te escribe lo dejas en visto o le contestas?

Depende de qué ex es, pues, ja, ja, ja.

Explícame...

Te soy sincera, me llevo bien con todos mis ex, excepto con uno que todos saben que tengo un proceso judicial. No soy una persona rencorosa, al contrario, las familias de mis ex siempre me escriben o llaman por mi cumpleaños y a ellos, a veces, les mando un saludo por sus cumpleaños.

¿Saludaste a Mario (Hart) ahora que es papá?

No, en ese caso ya es un tema más personal y tampoco hay que incomodar, pero la familia de Mario me saluda por mi cumpleaños y yo también a ellos. Con Mario tampoco tengo nada en contra, cuando me han preguntado por él lo he felicitado por ser papá porque por fin hizo una familia, se le ve muy bien y le deseo siempre lo mejor.

Eso habla de una madurez emocional...

Sí, mira, soy una persona emotiva y eso a veces me ha jugado en contra. Aprendí a aceptarme, quererme como tal y eso te lo da las experiencias porque todos nos equivocamos o tropezamos. El problema es cuando te tropiezas y sigues en lo mismo, eso no debe pasar.

Ale Baigorria y Said Palao viven tranquilos su relación y no tienen apuro en formalizar. (Instagram)

¿Hay mucha infidelidad en el medio artístico?

En todos lados y de ambos lados, hombre o mujer, solo que al hombre lo ampayan más fácil. Al final revisando el celular, compartiendo claves, poniendo GPS, el que te la quiere hacer, te la hace, y si te ha sido infiel es porque no te quiere, entonces lo que tienes que hacer es cortar de hacha y decir ‘next’…

¿Cómo has curado esas heridas de amor?

Siempre me he refugiado en el trabajo y empeñado en ser mejor persona, en crecer. Al final las cosas pasan y te das cuenta de que nada es como un cuento de hadas. He aprendido a vivir el día a día y más con la pandemia, porque no sabemos si mañana vamos a estar acá.

Y con esa experiencia adquirida, ¿en una primera cita hay chape?

Depende, si detecto en la escaneada que le hago que es un celoso o maniático lo cancelo en una porque no me gusta que me corten las alas, que me impongan cosas, no me gusta sentirme enjaulada.

¿'Saliente' no es igual que enamorada?

Es algo moderno que mucha gente no entiende. Para mí, salir con una persona no cambia mucho el ser enamorada, lo que cambia es que cuando uno sale con una persona es para conocerla y no equivocarte, ver si son compatibles y se puede dar algo más.

¿Y con Said siguen de ‘salientes’ o ya hay algo más?

Estamos en ese proceso, sin apuros y presiones. Parece que tuviéramos más tiempo, pero en realidad creo que tenemos dos meses y medio o tres porque ni el tiempo llevo, él quiere hacer las cosas bien y yo también, la estamos pasando chévere.

Te escuché decir, tiempo atrás, que si convivías con alguien pensabas que el siguiente paso era casarte. ¿Lo sigues sosteniendo o el matrimonio es una idea desterrada?

No es una idea desterrada, pero ya no es una prioridad en mi vida, no sé si en algún momento me provoque.

¿De darse te casarías de blanco?

De blanco no, perla o beige o si me provoca de lila, todo depende del momento que viva.

En el break que tuviste antes de salir con Said y rompiste con el ‘Rey Arturo’, ¿algún futbolista te ‘tiró maicito’?

No, mi forma de ser es bastante cortante, nunca me ha escrito ningún futbolista, soy una persona difícil de llegar, aparte no soy de salir, juerguear no es mi nota, soy más hogareña, no hago mucha vida social.

¿Y qué piensas de los viajes, el shopping y paseos?

No juzgo a nadie, pienso que cada uno es dueño de su vida y puede hacer lo que le plazca. Claro, toda acción tiene sus consecuencias, son gente adulta y ya sabemos lo que pasa, pero jamás le voltearía la cara a nadie porque yo he cometido otros errores.

¿Tienes carteras de marca o todo es made in Gamarra?

Tengo, me he dado mis gustitos, si me saco la mugre trabajando y no tengo responsabilidad mayor, solo mi familia, ¿por qué no? Imagínate, me muero y tienen que enterrarme con mi cuenta bancaria, no pues, ja, ja, ja.

¿Que congelaras tus óvulos significa que ya tienes fecha para ser mamá?

No tengo fecha, pero de que seré mamá, lo seré con o sin pareja.

¿Cómo sigue tu mamita?, la veo haciendo TikTok.

A ella le encanta, está en una especie de cuarentena porque aún está baja de peso, pero se va recuperando.