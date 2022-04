DE MALAS. Alejandra Baigorria se mostró emocionada en Instagram anunciando su participación en una carrera nocturna de 10 kilómetros; sin embargo, horas después evidenció que no le fue nada bien debido a que sufrió una descompensación.

“Me fue fatal en los 10k. Hice 1 hora y 45. En el kilómetro 3 o 4 se me bajó la presión horrible. Llegué y prácticamente me desmayé, tenía la presión en el suelo”, expresó.

Según la modelo, se desvaneció debido a que no se habría alimentado bien antes de la carrera. “Ayer que tuve sesión de fotos, estuve full trabajando, no almorcé bien, en la noche no comí nada y hoy, como tenía que volar para la carrera, comí solo dos plátanos chiquitos. Ahí están los resultados”, señaló.

Alejandra Baigorria se desvaneció al llegar a la meta

La ‘rubia de Gamarra’ mostró videos del inicio de la carrera donde se le ve corriendo con energía y contenta. “La partida está fresca aún”, escribió.

No obstante, en el siguiente video se muestra parte de su llegada, donde se le ve cojeando y con un semblante de dolor. Al cruzar la meta, Alejandra Baigorria necesita ayuda para mantenerse de pie.

“¡¡¡Mi llegada fue critica no sé ni cómo estaba parada!!! Luego de eso me desvanecí”, detalló.

