Está ciega. Alejandra Baigorria habló para las cámaras de ‘Magaly TV, la firme’ y habló acerca de como se siente al ser criticada por la ‘Urraca’ y sobre el ampay en el que estuvo involucrado su pareja, Said Palao.

“ Magaly me da duro siempre a mí, ya no me duele nada. Antes, cuando era chibola, no podía ni dormir. Ahora si me siento preparada cara a cara con Magaly obviamente hay cosas que no me gustan como a todos porque es su trabajo, es su opinión, pero yo tengo la mía”.

El reportero le comento que sintió cuando Medina le dijo “Amiga, date cuenta”, después de emitir las imágenes de Said Palao abrazando a una mujer en un evento.

“Creo que todas las mujeres en algún momento hemos sido ‘Amiga, date cuenta’ y en verdad a mí no me afecta, ya tengo más de 11 años en el medio y ya, pues, ya está”.}

Alejandra Baigorria no cree que Said Palao le fue infiel

El hombre de prensa le cuestionó a la influencer si hubo una infidelidad por parte de Palao, algo que negó y explicó que es un tema que está justificado, pero que no quería hablar de eso.

“ No lo hubo, es un tema que yo sé realmente como fueron las cosas, hay un trasfondo de eso que no voy a hablar y tocar. T engo 34 años, he pasado por muchas relaciones que Magaly ha sacado los ampays. Ya no soy tonta”.

Por último, la ‘Gringa de Gamarra’ expresó que está feliz al lado de su pareja, ya que es una persona amable: “Soy Feliz. Said es un chico bueno y deberían darse la oportunidad de conocerlo”.

Alejandra defiende a Said Palao. Video: ATV

