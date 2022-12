¡ASUUU! Alejandra Baigorria volvió a referirse a su relación con Said Palao, esto luego que el chico reality fue captado muy cariñoso con una joven. Según la empresaria, no existen personas perfectas y nadie puede juzgar a nadie.

“Que juzgue la persona que es perfecta, las que no son perfectas -lo digo por mí- la que es perfecta y todo puede juzgar, la que no, como todos los seres humanos, tenemos que aprender a respetar y a entender que yo no tengo por qué contar todo lo que pasa en mi relación o por qué viajé o por qué no viajé o qué era lo que estaba pasando”, dijo.

Al ser consultada sobre el video de TikTok, donde se le ve besando a Said Palao, la rubia de Gamarra respondió. “Yo creo que las imágenes y las cosas dicen todo, no tengo por qué dar explicaciones de mi vida privada ni decir nada al respecto, y listo”, expresó.

¿Qué dijo Alejandra Baigorria sobre el ampay de Said Palao?

Alejandra Baigorria ha evitado pronunciarse sobre el ampay a Said Palao y ha enfatizado que no tiene que explicarle a nadie por qué continúan juntos. “No tengo por qué dar explicaciones, simplemente tengo mis razones y estamos contentos y estamos tranquilos”, aseguró.

“Estamos contentos y estamos tranquilos, y eso es lo importante y creo que la gente que de verdad me quiere es lo que le va a importar”, enfatizó.

