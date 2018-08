Desde que Alejandra Baigorria mantiene un nuevo romance con un joven que no pertenece a la TV, ha sido muy cauta en mostrar su rostro en sus redes sociales. Según contó la participante de Esto Es Guerra, a su pareja Arturo no le gustan las cámaras.

Por eso, este miércoles que Alejandra Baigorria se presentó en En Boca de Todos, se mostró bastante sorprendida cuando Tula Rodríguez presentó a su enamorado frente a las cámaras del programa.

Alejandra Baigorria lucía nerviosa y preocupada pues sabía que a su pareja no le daba mucho gusto aparecer en medios de prensa. Por ese motivo, cuando Tula Rodríguez le dedicó unas palabras, la rubia no podía contener la ansiedad.

"Déjame decirte que tienes una mujer maravillosa que Dios bendiga su relación y que logren todo lo que ustedes quieran. Alejandra, tú tienes un enamorado con unos ojos que solamente hablan de un buen ser humano. Me encanta cuando la gente está enamorada, cuando le va bien", dijo Tula Rodríguez.

La conductora de En Boca de Todos se acercó a Arturo, pero él trató de alejarse de ella pues no quería hablar frente a las cámaras. Tula Rodríguez le aclaró que no pensaba importunarlo y le agradeció por hacer feliz a Alejandra Baigorria.

Al ver esto, la participante de Esto Es Guerra no pudo evitar llorar. ¿Por qué? Porque para Alejandra Baigorria, que su pareja haya aceptado quedarse y no huir de las cámaras de TV le decían cuánto la amaba.

"Yo lloro de felicidad porque sí estoy feliz y es buena persona. A él no le gusta este mundo, entonces a mí me sorprendió que se deje grabar y eso es importante para mí, pero entiendo y respeto su posición y me emociona saber que está aquí y comparte lo que yo hago", dijo llorando Alejandra Baigorria.

