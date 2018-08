Alejandra Baigorria se luce feliz con novio empresario | FOTOS

A tan solo un mes de cumplir 30 años, la modelo Alejandra Baigorria indicó que atraviesa uno de sus mejores momentos, tanto en el aspecto profesional como el sentimental al lado del empresario Arturo Caballero, con quien se lució públicamente en un evento.



“No le gustan las cámaras y hay que respetarlo, pero estoy feliz. Él es empresario, me apoya muchísimo y siempre está conmigo. En septiembre ya cumplo 30 años, pero dicen que los 30 son los nuevos 20, así que me siento bien conmigo misma”, manifestó la ‘Gringa de Gamarra’.



¿Te gustaría encargar un bebé?

Ahora una es más madura y tomo las cosas con calma. Es mejor tenerlo cuando las cosas estén estables y sienta que no le faltará nada a mi bebé. Recién voy a cumplir 30 años, así que pienso que a los 32 es una buena edad para tener un hijo.



¿Tu pareja reúne los requisitos para que sea el padre?

Claro, pero mejor no me adelanto, ya aprendí. Él tiene dos hijitos y no quiero presionarlo. Ahora no me siento lista porque tengo muchos proyectos, que empezarán a salir a fin de año. Primero quisiera casarme y luego tener mis hijos.



¿Anhelas tener un matrimonio a lo grande?

No un matrimonio de princesa, pero algo que sea sencillo y bonito. Tiempo al tiempo, no hay presión.