ESCUPIÓ AL CIELO. Un video que sería del año 2013 donde aparece Alejandra Baigorria en el set de Combate se viralizó rápidamente en redes sociales. La controversia fue iniciada por el conductor de televisión Rodrigo González, quien publicó la grabación en su cuenta de Instagram. El video, en palabras de Peluchín, representa que “el pasado siempre repercute en el presente”.

En el video se ve a una Alejandra Baigorria que recién ha entrado a la etapa de los 20s. No debe pasar los 23 años, la joven que aún era participante del desaparecido reality Combate se muestra afectada por los rumores de que una de sus compañeras, Liseth, está ‘saliendo’ con su expareja el piloto Mario Hart.

Baigorria, quien es sumamente elocuente en el video debido al dolor que siente por este rumor, dice: “Yo también estuve haciendo mi vida porque ya no somos parejas ni nada, no voy contra Mario, voy a preguntarle a Liseth porque ella es mi amiga. Los valores, que a mí me enseñaron una vez, es que las amigas nunca van a mirar a un ex de otra manera ¿me entiendes, no?”.

Alejandra Baigorria continúa pidiéndole explicaciones a su amiga. " No me molesta, no tengo nada, pero sólo le pregunté, Liseth me dijo que no y obviamente yo tengo que confiar en la palabra de una amiga", comenta.

La grabación pertenece al desaparecido reality Combate, Rodrigo González decidió viralizarla porque Alejandra es la actual pareja de Said Baigorria, su compañero en el reality Esto es Guerra. El joven también fue pareja de Macarena Vélez, amiga de Baigorria durante su paso por el reality Combate y también Esto es Guerra.

Alejandra Baigorria: Un video de su paso por Combate la condena (TROME)