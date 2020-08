SU PROPIA GUERRA FRÍA. Alejandra Baigorria y Macarena Vélez se enfrentan en redes sociales debido a que la primera empezó una relación con la expareja de la segunda.

Hasta hace unos meses eran muy amigas o así lo dejaban ver en sus redes sociales. No obstante, esa amistad quedó en el pasado debido a que Alejandra Baigorria empezó una relación con la expareja de Macarena, Said Palao. Un hecho que no le vino nada bien a Macarena Vélez , parece que el chico realitie le había prometido retomar la relación.

En un video que publicó Alejandra Baigorria se le observa cantar “Qué digan lo que quieran de mí”. Un tipo de Tik Tok que se utiliza para mostrar que te resbalan las críticas, sin embargo, siempre tiene el efecto contrario cuando es utilizado por chicos realities e influencers.

Por el lado de Macarena Vélez, la influencer publicó un video donde cuestiona las promesas de amor que le hizo Said Palao, quien al parecer le habría prometido retomar la relación, sin embargo no lo hizo y empezó un romance con Alejandra Baigorria.

Macarena se encuentra realmente afectada porque incluso dejó de seguir a Alejandra Baigorria en Instagram, un hecho que dice mucho sobre lo afectada que se encuentra.

Alejandra Baigoria y Macarena Vélez enfrentadas por Said Palao (TROME)

VIDEOS RELACIONADOS

Alejandra Baigorria habla sobre su relación con Said Palao (TROME)

Alejandra Baigorria y Said Palao son troleados por Gian Piero Díaz - TROME