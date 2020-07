Alejandra Baigorria le respondió a Magaly Medina luego de que la pelirroja animadora argumentara que necesitaba ‘acudir a terapia’ para descubrir por qué sus relaciones amorosas no prosperaban, tras terminar con su novio Arturo y mandar a la friendzone a George Forsyth.

“Lo que tienes que hacer, hija mía, es ir a una buena terapia y que alguien te diga en tu pelada cara por qué más bien los hombres se alejan, incluso con sortija en mano. No creo que sea precisamente porque tu independencia económica los ahuyente”, comentó Magaly Medina, hace unos días, sobre la rubia de Gamarra.

Al respecto, Alejandra Baigorria alzó su voz de protesta y encaró a la Urraca por decir que necesitaba ayuda profesional porque ‘los hombres se alejaban de ella'.

“Han dicho que como no tengo pareja tengo que ir a terapia ¡Disculpenme pero no tener pareja no significa eso! Tienen la cabeza tan corta que dicen tonterías”, indicó Alejandra Baigorria sobre el comentario de la Urraca.

