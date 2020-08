UNA RAYA MÁS AL TIGRE. Aleska Zambrano Loret de Mola, expareja de Said Palao y madre de su hija, se pronunció en redes sociales sobre la relación entre el chico reality y Alejandra Baigorria.

Aleska Zambrano Loret de Mola celebró que Said Palao diera por concluido el capítulo amoroso de su vida junto a Macarena Vélez. La cuenta de Instagram del periodista Samuel Suárez muestra pantallazos de los comentarios de la ex de Said burlándose de Vélez y celebrando que el chico reality sea purito amor con La Rubia de Gamarra.

Al parecer, Aleska Zambrano Loret de Mola nunca vio con buenos ojos la relación de Said Palao y Macarena Vélez. La joven no es una figura pública, pero en más de una ocasión expresó su rechazo en redes sociales por esta relación.

Aleska Zambrano Loret de Mola nunca fue discreta acerca de los sentimientos poco agradables que le causaba Macarena Vélez, la joven considera a la influencer como una mala influencia para su expareja y también para su hija.

NUNCA FUERON AMIGAS

Samuel Suárez de Instarándula comentó que conversó de manera privada con la ‘gringa de gamarra’ y esta le indicó que nunca tuvieron una relación cercana. “Ale me asegura que ellas no son amigas, es más, Ale tiene los amigos contados con las manos”, indicó.

Asimismo, contó que la tan comentada sesión de fotos que protagonizaron juntas fue porque Alejandra Baigorria contrató a Macarena Vélez para trabajar con ella. “Entonces si no eran amigas, si la sesión de fotos fue pagada, si no pasaron Año Nuevo juntas como tanto se especuló, entonces bienvenido con Said y que disfruten”, dijo Samu.

