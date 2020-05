Alejandra Baigorria criticó las medidas del gobierno de Martín Vizcarra. La exchica reality, quien viene trabajando de la mano con el alcalde de La Victoria, George Forsyth; pidió que a los comerciantes que vendan tela especial más barata para hacer mascarillas en medio de esta pandemia del coronavirus en el Perú y, posteriormente, mencionó que había visto a la gente en la calle como si fuera un día común pese a la pandemia del COVID-19 en el Perú.

“Las calles estaban llenas de carros, de personas, como un día normal. Así que nadie está respetando la cuarentena. Los policías ya no te piden permiso de tránsito. Es más, ya no hay policías, veo más militares que policías. Así que, presidente Vizcarra, de verdad que estas medidas no están sirviendo, debe cambiarlas porque todo está peor”, dijo ‘Ale’ en un Instagram Stories.

Alejandra Baigorria también llamó la atención a los vendedores para que sean “conscientes y no aprovecharse”. Según contó la ‘gringa de Gamarra’ las telas estaban a un precio muy alto.

“Definitivamente la gente está vendiendo la tela notex, que estamos usando para las mascarillas, diez, ocho o cinco veces más caro. Se están aprovechando mucho y eso está mal porque es algo que necesitamos todos para estar protegidos”, dijo Alejandra Baigorria.

ALEJANDRA BAIGORRIA RESPONDIÓ A MAGALY MEDINA

¿El amor está en el aire? Magaly Medina sugirió que entre Alejandra Baigorria y George Forsyth podría estar surgiendo algo más que amistad y la rubia de Gamarra no tardó en aclararlos rumores.

“Esta pandemia ha hecho que algunas personas trabajen solidariamente como Alejandra Baigorria que confecciona mascarillas para repartirlas en el distrito de La Victoria, es la única que ha querido hacerlo gratis, pero el detalle está en que ahora la vemos junto al alcalde, el que visita su taller. Los vemos haciendo actividades juntos ¿no será que entre ellos hay un coqueteo”, mencionó Magaly Medina.

“A mí eso me huele a otra cosa”, indicó la periodista sobre el acercamiento entre Alejandra Baigorria y George Forsyth. Ya Rodrigo González los había vinculado, por lo que las especulaciones continúan.

Al respecto, la chica reality dijo que ahorita mismo no tenía tiempo para pensar en esas zonceras. “El alcalde se arriesga, es de admirar, pero no tiene nada que ver con vinculaciones, ni cosas zonzas, estamos para agradecer”, indica Alejandra Baigorria a los Urracos del programa de Magaly TV La Firme.

