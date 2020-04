Coronavirus Perú I Alejandra Baigorria utilizó sus redes sociales para informar sobre la fabricación de las mascarillas que realiza para donar a personas vulnerables.

Olinda Castañeda se refirió a las mascarillas que fabrica y dona Alejandra Baigorria en estos términos: “Si Alejandra está regalando o fabricando mascarillas de tela está bien, me parece perfecto que lo haga, hay que apoyar a las personas que lo hacen (...) lo que yo comente fue que las mascarillas de tela no te protegen realmente, tienen que ser mascarillas certificadas que tengan su filtro, lo que yo estoy haciendo simplemente es ofreciendo a las personas que necesitan, dándoles un precio real y no sacando provecho de la situación”.

Al respecto, Alejandra Baigorria utilizó sus redes sociales para hablar sobre la fabricación de sus mascarillas: “Hola, chicos, cómo están, bueno espero que hayan tenido un buen fin de semana, bueno esta es la última semana para cumplir la cuarenten. Las donaciones siguen, ahora es obligatorio usar mascarilla como saben”, indica la chica reality.

Además, habla sobre la importancia de usar mascarillas porque es una ley que ha impuesto el gobierno. “Mucha gente necesita de las mascarillas por eso estoy buscando urgente la tela notex, ya se ha dado una ley que se puede fabricar estas mascarillas ya sea para donación. Toda la gente que nos pueda brindar la tela para poder compararla, adquirirla o donarla, lo que deseen, la tela notex que sirve para los doctores, la salud y también las mascarillas”, comenta Alejandra Baigorria.

Además, la empresaria mostró que ya tenía varias mascarillas listas para la repartición y etiqueto al alcalde de La Victoria, George Forsyth en su publicación.

Alejandra Baigorria habla sobre sus mascarillas de tela

VIDEOS RELACIONADOS

Olinda Castañeda se pronuncia por críticas a mascarillas

Alejandra recibe ayuda de George en confección de mascarillas

TAMBIÉN PUEDES LEER

Olinda Castañeda sobre Alejandra Baigorria: “Si ella regala mascarillas está bien, pero la tela no protege”

Rodrigo González relaciona sentimentalmente a Alejandra Baigorria y George Forsyth

Alejandra Baigorria tras confeccionar mascarillas: “Toqué muchas puertas y no recibí ninguna respuesta”