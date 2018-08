"Alejandra Baigorria es mi cruz", dice Guty Carrera

Guty Carrera señaló que la modelo Alejandra Baigorria será una ‘cruz que cargará por toda la vida’ y espera que pronto dejen de preguntarle por la rubia, con quien mantiene un proceso judicial.

“El día que, Dios mediante, tenga una nueva enamorada, me dejarán de preguntar por ella (Alejandra). Si quieren llamarlo una cruz, pues sí, será una cruz que cargaré en la espalda por el resto de mi vida y hasta que me muera”, precisó Guty Carrera.

Asimismo, el modelo le deseó lo mejor a Alejandra Baigorria con su actual pareja, un empresario que prefiere mantenerse en el anonimato, pero quien no duda en mandarle mensajitos de amor por redes sociales.

Recordemos que hace algunos días el propio Guty Carrera manifestó que tras romper con Alejandra Baigorria ya no creía en el amor.

Guty Carrera también felicitó a Melissa Loza por su nueva pareja. "Se merece toda la felicidad, es una excelente personas", manifestó en una anterior oportunidad.