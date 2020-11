Alejandra Baigorria y Said Palao aseguran que no toman importancia a las críticas de sus compañeros, quienes suelen tildar como ‘mantenido’ o ‘títere’ al guerrero.

Es más, la ‘Gringa de Gamarra’ afirma que admira mucho a Said porque es muy trabajador y nunca podría estar con un hombre al que pueda ‘manejar’.

“La secuencia de ‘Hip hop’ es una parte divertida y todos tenemos correa. Todos nos molestamos mucho... pero claro, Ducelia es un mono con metralleta, no piensa mucho y habla así”, señala Alejandra, quien junto a Palao participarán hoy en la semifinal de ‘Esto es guerra’ por América.

Son bromas...

Said: Lo son, pero se puede malinterpretar.

Alejandra: Tengo carácter fuerte, me han visto peleando, respondiendo, entonces dicen ‘Alejandra maneja a Said’, pero no es cierto. Él es muy centrado y correcto; además, no podría estar con un hombre al que pueda manejar. Necesito un hombre con carácter, que me valore y quiera.

Tampoco eres de las mujeres que mantiene a la pareja...

S: Tampoco es que yo no trabaje. Lo hago desde siempre y nadie tiene por qué mantenerme.

A: Él no expone mucho sus cosas, pero desde hace muchos años trabaja con el cuero y lo admiro bastante.

Said, hace poco Alejandra congeló sus óvulos, ¿han hablado de tener hijos?

S: Es muy pronto para conversar de esos temas, sería muy irresponsable porque nos estamos conociendo.

A: Tengo 32 años y mucho por hacer, seré mamá cuando me provoque.

Alejandra, hace un tiempo denunciaste que fuiste víctima de violencia familiar. ¿Qué opinión tienes sobre lo sucedido con ‘Tefi’ Valenzuela?

Me parece bien que Stephanie haya denunciado y que vaya hasta el final. El tipo (Eleazar Gómez) puede tener muchas influencias y dinero, pero ella tiene que enfrentarlo. Las mujeres que estamos en televisión tenemos que ser un ejemplo. Me solidarizo con ella, lo que ha vivido es algo muy traumático, hay que ser fuerte y llevar terapia.

¿Cómo quedó tu denuncia contra Guty Carrera?

Pronto tendrán noticias, eso no ha acabado. Soy una mujer que irá hasta el final, la pandemia paró todo, pero (el proceso) sigue en pie. (D. Bautista)