Alejandra Baigorria: ¿por qué no comparte fotos con su nueva pareja? [FOTOS]

La ‘guerrera’ Alejandra Baigorria indicó que quiere cuidar su relación y, por eso, no expondrá a su nueva pareja, un empresario de 35 años con la que fue ampayada el fin de semana.



Alejandra Baigorria indicó que el rubro al que pertenece su galán no está relacionado al espectáculo. Por ello evita compartir fotos con él en Instagram.



“No oculto nada, pero no me voy a exponer. Él es una persona que no pertenece al medio (de la farándula) y no tiene interés en hacerse conocido. Por eso, no comparto fotos en Instagram, lo quiero mantener en mi burbuja, en mi mundo... quiero cuidar mi relación, estoy contenta, feliz”, comentó Alejandra Baigorria.