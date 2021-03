ENFRENTADOS. Así se muestran en redes sociales Samuel Suárez y Alejandra Baigorria, luego que el periodista de espectáculos le pidiera a la rubia que bajara un poco ‘su intensidad’ tras colgar mucho contenido con Said Palao y grabarlo en todo momento.

La chica reality utilizó su cuenta de Instagram para contestarles a sus detractores, aunque el popular ‘Samu’ lo consideró una indirecta para él. “Mi relación va súper bien, a nuestra manera, felices. Ya estoy cansanda que ahora, he escuchado hace poquito, que dicen ‘ay Alejandra es intensa, lo graba, por qué lo graba, por qué toma fotos’, y cuando no lo he estado haciendo, dicen ‘ay se pelearon, terminaron’, indicó la ‘gringa de Gamarra al contestarle a un seguidor que le preguntó por su romance.

El creador de Instarándula calificó el mensaje de Alejandra Baigorria como una ‘mordida feroz’ y aseguró que se lo dijo ‘con cólera’. “Uno ya no puede opinar tranquilo hoy en día. Ni mis largos años trabajando en el periodismo de espectáculo se respeta”, indicó el exreportero.

Asimismo, afirmó que no se arrepiente de lo que dice y opina y que, con los tantos años que viene viendo a la rubia, podría hacer una ‘biografía no autorizada por escrito’.

LO QUE DIJO SAMU

Hace unos días Samu colgó unas historias en Instarándula donde indicó que aunque le gusta la pareja, la chica reality tendría que bajarle un poco a su intensidad, porque de lo contrario Said Palao podría llegarse a aburrir de la relación.

“Me parecen una linda pareja, aunque siento que Alejandra debería de bajarle a veces un poco al cambio, porque ya lo graba mucho, ya se pone un poco intensa y eso puede llegar a aburrir en algún momento, así que baje el cambio no más, pero de ahí lindos”, dijo el periodista.

LE DEDICA UN VIDEO

Samuel Súarez mostró en Instarándula un recopilatorio de las veces que Alejandra Baigorria ha grabado a Said Palao. Asimismo, difundió las imágenes de un matrimonio, donde la chica reality se mostró más que desesperada por coger el buquet de la novia.

