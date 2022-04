Ante la protesta de transportistas que ocasionó el caos en el país y el toque de queda anunciado por el gobierno, Alejandra Baigorria también es una de las figuras de Chollywood en pronunciarse contra Pedro Castillo. La chica reality pidió que se cumplan sus derechos al libre tránsito.

Mediante su cuenta de Instagram, la empresaria pidió a la población que levante su voz de protestas para instar a Pedro Castillo a que renuncie al cargo. Además, exhortó a unir fuerzas en lugar de cuestionarnos.

“Si no nos unimos y nos ponemos fuertes para que no muera el Perú, esta gente nos lo va a destruir. Por favor, debemos hacer que nuestra voz se escuche, es nuestro derecho”, escribió Alejandra.

Respecto al paro de transportistas ocurrido el último lunes 4 de abril a raíz del alza de combustible, Alejandra Baigorria mostró su temor en que el Perú se convierta en el país de Venezuela.

“ No caigamos, debemos ser más inteligentes. Te amo, Perú y no te quiero ver caer. No queremos convertirnos en un Venezuela . Hagamos unión inteligente... Si de verdad quieren un futuro para nuestro Perú esta no es la solución. Aprovechar las revueltas para meterse a robar y saquear. Solo causamos más daños, más pobreza. Ahora pues, qué dirán los que votaron en blanco o los que insultaron por no apoyar a Castillo”, dijo.

Mario Hart exhorta a influencers a pronunciarse

Mario Hart invocó a los influencers que ahora levanten su voz de protesta en rechazo al gobierno de turno. Mediante su cuenta de Instagram, el competidor de Esto es Guerra invocó al jefe de Estado a que renuncie al cargo ante el estallido social a raíz del alza de precios y las protestas de los transportistas.

“Influencers, ¿ahora dónde mi... están? ¡Es ahora o nunca! ¿Hoy salimos no? Tiembla Castillo que la generación equivocada viene por ti”, dijo en modo sarcasmo.