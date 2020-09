La integrante de ‘Esto es guerra’, Alejandra Baigorria vive un duro momento luego de que su madre, Verónica Alcalá sufriera un terrible accidente que la llevó a ser hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos de una clínica local. La guerrera habló con ’América Espectáculos’ y aseguró que su madre no está evolucionando como se esperaba.

“Mi mamá no está evolucionando mucho. La verdad está complicada la situación. Había evolucionado, pero en estas cosas, un día evolucionas y al otro caes. Ha sido un día complicado para mí, bastante fuerte”, señaló Alejandra Baigorria.

“Igual estoy acá porque me gustaría ser un poco de mensaje para la gente. A veces, uno quiere tirarse a la cama a llorar porque ganas no me faltan, pero eso no va a ayudar a mi mamá. La buena energía es mucho mejor y ahorita todo mundo necesita de un trabajo. Tengo que venir a trabajar porque los gastos de las clínicas son muy altos”, añadió la guerrera.

Alejandra Baigorria desea mostrar fortaleza a sus hermanos menores a quienes debe cuidar en este momento difícil que están atravesando. Además señaló que a su madre le gustaría verla seguir trabajando en el programa.

En la última edición del reality, ’Esto es guerra’, la producción decidió pedir a los televidentes formar una cadena de oración para la pronta mejoría de la madre de Alejandra Baigorria. La guerrera aprovechó el momento para expresar que quiere ser fuerte como su progenitora.

Alejandra Baigorria detalló cómo sucedió el accidente de su madre

El último lunes, la empresaria de Gamarra se comunicó con el reality, ’Esto es guerra’ para dar detalles del accidente que sufrió su madre al que calificó de “tonto”, debido a que se resbaló y cayó al suelo debido a que el piso estaba mojado.

“Fue algo realmente tonto, fue una simple caída, un resbalón el día sábado. Se ha especulado que fue domingo, durante el toque de queda, pero no es así. Ella resbaló en el piso con agua, como le puede pasar a cualquier persona, solo que tenía cosas en la mano y cayó en la punta de un cemento que agarró el riñón y parte del tórax y lo perforó”, señaló la guerrera

“(Tras caer) ella maneja el carro porque estaba con mi hermano menor. Ella es una persona muy fuerte y no se cómo pudo llegar a la casa, obviamente para no asustar a mis hermanitos pequeños (…) El golpe ha sido tan fuerte, tan directo que causó un trauma de grado 4 que dio directo al riñon y lo partió”, añadió Alejandra Baigorria en esa oportunidad.