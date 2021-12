SE ENFADÓ. Alejandra Baigorria perdió los papeles contra una usuaria que comentó su publicación donde aparecía junto a su pareja Said Palao y se burlaba de la chica reality al asegurar que ella le paga todo al modelo. Esto hizo explotar a la empresaria, quien respondió contundentemente.

“Ella pagará todo, jajaja”, le escribió una seguidora, sin embargo, Alejandra no lo soportó y arremetió contra ella al calificarla de ridícula y pedirle que se dedique a su vida.

El portal de Instarándula compartió el mensaje que publicó la chica reality, quien tuvo inmediatamente el respaldo de todos sus fans.

“Qué ridícula es la gente que habla por hablar, jajaja, pero mientras nosotros somos felices y la pasamos lindo porque trabajamos ambos, duro, para darnos los gustos que podemos. Así que si tanto sabes de mi vida, debes dormir conmigo o seguro eres mi tarjeta de crédito. ¡Anda vive tu vida! Esta gente es la que merece que todos la bloqueemos”, dijo bastante ofuscada.

ALEJANDRA BAIGORRIA JURA QUE NO USA FILTROS

Alejandra Baigorria y Said Palao se encuentran de vacaciones en Estados Unidos para pasar fiestas de fin de año y tras un largo trabajo en Esto es Guerra. Sin embargo, la modelo aprovechó un tiempo para aclarar que no necesita usar filros en sus fotos y videos que muestra en Instagram.

“Muchos me pedían video sin filtro, usando mis tecnologías no necesito, solo me puse un poco de bloqueador con color, rubor y brillo de boca”, escribió la chica reality en la primera parte del video.