Por: Frank López

Tras los rumores de un romance entre Alejandra Baigorria y el alcalde de La Victoria, George Forsyth, la ‘Gringa’ de Gamarra aseguró que no le incomodan esas especulaciones, porque lleva una década en la televisión y sabe que es parte de su trabajo.

Alejandra, ¿te molesta que se especule un romance con George Forsyth?

Llevo 10 años en la televisión y me han relacionado hasta con la hormiga del piso. No me preocupo por eso, es parte de mi trabajo. Con la persona con la que esté trabajando siempre me van a relacionar.

Entonces, lo tomas con tranquilidad...

No me molesta en lo más mínimo. George es una persona que me ayudó a poner en marcha esto de las mascarillas, es muy solidario y está haciendo un trabajo excelente como alcalde.

¿Comentaste con él esos rumores? Dicen que harían linda pareja...

No, imagínate. Él es una persona recontra ocupada, tiene muchos problemas en la cabeza porque el distrito está complicado y tiene que encargarse de todas las obras que está haciendo. ¿Cómo le voy a decir una tontería así? Por ahí lo debe haber leído, pero son cosas normales que la gente puede opinar.

¿Cuáles son tus expectativas con el retorno de ‘Esto es guerra’?

No sé si voy a retornar, por ahora sigo enfocada en la producción de mascarillas. Tenemos listas 10 mil más para donar a provincias. Sobre el reality, no lo sé, no me han llamado todavía, y esa promoción se grabó hace tiempo.