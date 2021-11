Alejandra Baigorria confesó sentirse afectada luego que su médico le diera a conocer que su recuperación en el pie será lenta. Como se recuerda, la empresaria tuvo que ser operada de emergencia después de sufrir una lesión en el tendón de Aquiles.

En unos videos publicados en su Storie de Instagram, la integrante del reality “Esto es Guerra” contó que volver a caminar le tomará más tiempo del que ella se imaginó.

“Hoy tocó ir al doctor. No saben lo que fue para mí escuchar lo que va a demorar mi recuperación y el volver a caminar costará mucho más tiempo del que creí. Esto es muy duro”, escribió Alejandra.

Alejandra dijo sentirse triste, pero aseguró que buscará las opiniones de otros médicos.

“Hace mucho tiempo no tenía un día tan feo como hoy, hace tiempo no escuchaba tan mala noticia sobre mi recuperación como hoy. Me siento súper triste, me siento horrible. Buscaré otras opciones sobre mi pie, ojalá y todo sea mejor porque no sé si podré con todo esto”, escribió en otro video donde aparece con los ojos hinchados.

La empresaria no ha brindado más detalles al respecto; sin embargo, no queda duda que son días difíciles para ella. Luego de su lesión en el pie, la empresaria fue operada y se viene recuperando en su casa con la ayuda de familiares, amigos y de su pareja Said Palao.

