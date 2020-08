ESTO ES GUERRA. Alejandra Baigorria expresó su molestia con las predicciones que hizo Reinaldo Do Santos sobre su manera de relacionarse sentimentalmente con sus parejas. El vidente la calificó de “intensa”, esta actitud generó incomodidad en la modelo. Todo sucedió durante la más reciente edición del programa En Boca de Todos.

La tensión empezó cuando Alejandra Baigorria fue consultada por su relación con Said Palao, al parecer el integrante del reality le preguntó si deberían formalizar su romance. La modelo indicó que aún era muy pronto y que lo mejor es conocerse un poco más. Fue en esa parte que hace mención de Reinaldo Do Santos, “Como Reinaldo dice que yo soy la peor en el amor, imagínate pues”.

Ricardo Rondón, conductor del mencionado espacio televisivo, aprovecha el comentario de la modelo para recordar los comentarios que hizo Dos Santos sobre ella. En el reportaje sobre el tema se observa que el vidente menciona que Alejandra le parece un poco “intensa”. De inmediato, se ve otra escena donde la chica reality señala que el autoproclamado profeta es un farsante.

“Es un farsante, no necesitas ser un vidente, no sé lo qué es, para decir que una persona va madurando conforme pasan los años, no soy la misma Alejandra que tenía 23, ahora tengo 31″ indica la modelo.

Tras este reportaje se le pidió la consulta a Reinado Dos Santos sobre la reacción de Alejandra Baigorria y afirmó que no iba a retirar sus palabras, que le parece intensa. Alejandra se mostró un poco triste con el calificativo del vidente y pidió que no sólo le diga los defectos: “algo bueno debo de tener, ¿no?”

Alejandra Baigorria sostiene pelea con Reinaldo Do Santos (TROME)

