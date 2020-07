Después que se especulara que el empresario venezolano, Arturo Caballero, estaría nuevamente enamorando a Alejandra Baigorria, ya que le da ‘like’ a sus fotos, la ‘Gringa de Gamarra’, aclaró que la única relación que tienen es amical.

“El que ha dado like (a sus fotos)es él, a mí no me pueden decir nada, pero tenemos una muy buena relación, no hay por qué terminar peleados. Simplemente, somos amigos y, bueno, le habrá gustado la foto. Al final, estoy soltera y hay mucha gente que me da like”, dijo Alejandra, quien aclaró que no hay ninguna reconciliación.

" No, la verdad es que Arturo y yo hemos quedado como amigos. Es una relación que terminó y cada uno está por su lado”, añadió en ‘América espectáculos’.

De otro lado, comentó que por el momento prefiere estar soltera e ir conociendo gente.

“Yo estoy tranquila, contenta. Sí estoy conociendo gente, pero así nomás porque no se puede salir”, indicó.

Como se sabe, Alejandra ha sido vinculado últimamente con el alcalde de La Victoria, George Forsyth, y aunque la rubia ha declarado que son amigos, ninguno de los dos descarta la posiblidad, a futuro, de iniciar una relación.