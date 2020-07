Alejandra Baigorria se sinceró y dejó en claro que no tiene y no tendrá un romance con el alcalde de La Victoria, George Forsyth, tras ser consultada insistentemente por el panel de ‘En boca de todos'.

Pese a que los involucraron sentimentalmente desde que trabajaron juntos en la fabricación de mascarillas en el distrito de La Victoria, la rubia aclara una vez más que con el exarquero no existe nada más que una relación cordial.

“En realidad yo no siento nada ni tengo nada con George, es algo que ustedes están creando y no existe”, dijo Alejandra Baigorria, my incómoda cuando le preguntaron si deseaba ser ‘la primera dama de La Victoria'.

Asimismo dijo que ambos no tienen la química suficiente para tener una relación estable y que ese puede que sea el motivo por el que no han dado el siguiente paso después de la amistad.

“¿Por qué no pasa (una relación)? Porque de repente no hay la química suficiente”, agregó la popular Rubia de Gamarra.

Alejandra Baigorria sobre George Forsyth - TROME