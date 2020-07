Alejandra Baigorria confirmó que tiene un nuevo pretendiente al quién está dando la oportunidad de conocerse. La Rubia de Gamarra termina así con los rumores de su supuesto romance con el alcalde de La Victoria, George Forsyth

“Tengo derecho a conocer, no sé qué puede pasar después. (Su futuro novio) Tiene que llegar preparado para estar con una mujer como yo, independiente”, indicó Alejandra Baigorria.

Finalmente Alejandra Baigorria se sinceró y dejó en claro que no tiene y no tendrá un romance con George Forsyth pues no tuvieron la química suficiente.

Pese a que los involucraron sentimentalmente desde que trabajaron juntos en la fabricación de mascarillas en el distrito de La Victoria, la rubia aclara una vez más que con el exarquero no existe nada más que una relación cordial.

“Somos amigos y todo bien. Ese tema ya cansa. Quizá yo estoy saliendo y conociendo a alguien y él también. Perjudica a ambos”, agregó la rubia.

Alejandra Baigorria confirma que ya tiene otro pretendiente - TROME