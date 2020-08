Alejandra Baigorria fue ampayada por las cámaras del programa de Magaly Medina saliendo de la casa de Said Palao, su compañero en ‘Esto es Guerra', con quien se le ha relacionado sentimentalmente.

En las imágenes de ‘Magaly Tv. La firme', se aprecia a la ‘Gringa de Gamarra’ subiendo a una camioneta color granate después de que, al parecer, visitó al integrante del reality de América Televisión.

Said Palao y Alejandra Baigorria han sido relacionados sentimentalmente en las últimas semanas, aunque la rubia habría tenido problemas con Macarena Vélez, expareja del chico reality.

Hace unos días ambos participaron en una sesión de fotos y en un video de la producción, se pudo ver a la pareja más cariñosa que nunca, lo que demuestra que el supuesto romance entre ambas figuras de Esto es Guerra se encuentra por un gran momento.

En una entrevista con ‘En boca de todos', Alejandra Baigorria explicó que solo hicieron caso de las indicaciones del fotógrafo. “Cuando uno hace fotos, tiene que ser profesional y seguir todas las indicaciones”, respondió.

Alejandra Baigorria contestó todas las preguntas de los conductores del programa de América Televisión. Incluso, le consultaron por dónde estaba su mano derecha, que no aparecía en pantallas al lado de Said Palao, y ella comentó que la tenía ‘detrás para apoyarse y no caerse’.

Alejandra Baigorria fue ampayada haciendo "visita mañanera" a Said Palao. (Magaly Tv. La firme)