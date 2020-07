Espectáculos







Magaly Medina: Alejandra Baigorria y Said Palao se besan en parrillada que realizan en plena pandemia Durante el programa de Magaly Medina se emitió un ampay que relaciona sentimentalmente a Alejandra Baigorria y Said Palao, pero lo más importante no es el beso que se dieron, sino que participaron en una parillada en plena pandemia.