Said Palao y Alejandra Baigorria: Video de archivo muestra sus coqueteos desde Combate Said Palao y Alejandra Baigorria viven el mejor momento de su romance y son una de las parejas más solidas del reality Esto es Guerra. La cuenta de Instagram Club Said Gorria publica nuevos videos que muestran que los integrantes del reality se coqueteaban desde Combate.