Alejandra Baigorria y Said Palao contaron que ya tienen tres meses saliendo y, aunque aún no han oficializado la relación, son felices compartiendo momentos juntos.

“Él sabe que lo quiero un montón, que me enseña bastante porque yo soy muy alocada y hago, a veces, las cosas sin pensar. Él es un chico tranquilo, trabajador, tiene mucha paciencia, aunque ustedes no lo crean es muy cariñoso, muy detallista a su manera y eso me gusta porque me tiene feliz todos los días”, dijo Ale en ‘Esto es guerra’.

Además, la ‘Gringa de Gamarra’ reveló que le dice ‘amor’ y ‘bebé’ a Palao.

Por su parte, Said afirmó que no han oficializado la relación porque buscan hacer las cosas bien.

“Yo creo que cuando uno quiere hacer las cosas bien se toma su tiempo, cuando los dos sintamos que es el momento, se dará, hay que dejar que las cosas pasen sin presión ni nada”, indicó.

“Alejandra es una chica digna de admirar, luchadora, emprendedora, que te enseña buenos valores y te ayuda a crecer como persona, te impulsa hacia adelante. Además, todos sabemos que es una chica linda”, agregó.





Asimismo, negaron que el viernes pasado hayan tenido su primera pelea como pareja.

“No hubo pelea, yo solo estaba de mal humor porque tuve un pésimo día”, aclaró Alejandra.

De otro lado, la ‘Gringa de Gamarra’ contó que su mamá, Verónica Alcalá, desea conocer a Said.

“Mi mamá siempre me dice: ‘Quiero conocer a ese chico que tiene tan feliz a mi hija”, señaló.

A lo que Said respondió que ya es momento de que se dé ese encuentro.

“Aún no he tenido la oportunidad de visitarla, pero está pidiendo conocerme. Esta semana haremos una cita. Sabemos que está delicada, pero en la semanita la estaremos visitando”, manifestó.