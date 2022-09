Romántico detalle. Alejandra Baigorria sopló 34 velitas fuera del país y como sorpresa de cumpleaños, su enamorado Said Palao se disfrazó de Stich, uno de los personajes más populares de Disney.

Ocurrió durante un enlace en vivo para En Boca de Todos. Tres muñecos aparecieron en escena Garfield, Rafael de las Tortuninjas y Stitch, quien resultó ser ‘el samurái’ Said Palao.

“Muy feliz, muy contento de las cosas que está logrando Ale en el tema empresarial, como ser humano y me encanta apoyarla pese que en un día tan especial no la está pasando conmigo; pero trataré de estar lo más presente. Me hice un poquito como el que no le contestaba para darle la sorpresa y me ha dejado un texto acá gigante (reclamo)”, contó el mayor de los Palao.

Alejandra recibe sorpresa de Said Palao

Al respecto, evidente emocionada Alejandra Baigorria mencionó que ya le parecía raro que Said Palao ‘no le contestará los mensajes. “Ya estaba empezando a molestarme”, manifestó entre risas.

Macarena Vélez afirma que Alejandra Baigorria la traicionó por meterse con Said Palao

Macarena Vélez reveló que se sintió traicionada por Alejandra Baigorria luego que ella iniciara una relación con su ex Said Palao. En una entrevista para el canal de YouTube de Shirley Arica, la modelo señaló que era amiga de la empresaria, pero no le habría importado ese detalle por meterse con su expareja.

“No me gusta decir si algo está bien o mal, nadie es dueño de eso. Siempre les deseo lo mejor a cada quien. Las personas se habrán dado cuenta de las cosas, yo me mantengo al margen . Cada quien sabe las cosas que pasaron y lo que hicieron. Yo me quedo con eso y me lo llevo conmigo”, expresó Macarena Vélez sobre Alejandra Baigorria.

