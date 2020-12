Alejandra Baigorria aseguró que no es una mujer ‘tóxica’ y que es ‘celosa’ cuando debe serlo, pues con los años aprendió que cuando un hombre quiere ser infiel, ‘igual te la va a hacer’.

“No soy tóxica, sino no me aguantaría (Said Palao), pero sí tengo un carácter jodido. Acepto que soy celosa”, sostuvo en Instagram.

Asimismo, contó que está tranquila al lado de Said Palao, quien aún no es su ‘enamorado’, pero se están conociendo desde hace cinco meses y aclaró que no convive con él, pero usualmente lo visita en su hogar.

Por su parte, Said respaldó a Alejandra asegurando que están en ‘proceso’ de conocerse y reveló que es un hombre muy cariñoso.

“Soy cariñoso, romántico más o menos. Nuestro ‘hobby’ es ver películas y siempre quedarme dormido, ja, ja, ja”, bromeó.

De otro lado, los chicos reality se animaron a opinar sobre la relación de Mario Irivarren y Vania Bludau.

“Si ellos están felices, que sean felices y disfruten el momento”, dijeron.