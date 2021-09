MUY ENAMORADO. Alejandra Baigorria está de cumpleaños y su novio Said Palao no tuvo mejor idea que sorprenderla con un lujoso regalo. El chico reality impresionó a la empresaria de Gamarra con una maleta Louis Vuitton valorizada en 2 mil 300 euros, equivalente a 11 mil nuevos soles.

La ‘gringa’ publicó en su Instagram la sorpresa que le dio Said en compañía de Hugo García. En las imágenes se ve a Alejandra entrando a una habitación y ver la bolsa de la exclusiva marca, al abrirlo se da cuenta es una lujosa maleta de viaje.

Sin embargo, Aleska Zambrano, influencer y expareja del chico reality, arremetió y le pidió que aumente el monto de pensión alimentos que le corresponde a su hija. Según dijo, porque el ‘guerrero’ está ganando bien.

Said sorprende a Ale con maleta Louis Vuitton de 11 mil soles, pero expareja le pide pensión de alimentos

“Le estará yendo bien pues, qué bueno por él. El proceso sigue, ya pronto se define, en octubre felizmente”, dijo al programa Magaly TV La Firme.

La madre de su hija también ironizó el momento y se río de que a ella no le ha regalado nada tan caro. “Es su problema, es su vida, es su plata. No, jamás (me ha regalado una maleta cara)”, sostuvo.

Según el programa de la ‘urraca’, la joven le pide Said Palao un monto de 4 mil nuevos soles como pensión de alimento.