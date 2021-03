LO DEFIENDE. La pareja de modelos enfrenta críticas luego que Aleska Zambrano acusará a Said Palao de engañar a su menor hija para no celebrar su cumpleaños junto a ella. Al respecto, Alejandra Baigorria empleó sus redes sociales para enmendarle la plana a la madre de la pequeña y también para dedicarle unas tiernas palabras al integrante de Esto es Guerra.

“Yo asumí totalmente que iba a estar con ella hoy día. Le hizo creer que el sábado fue su santo y le cantó happy birthday y eso. Si no estuvo para el cumpleaños de ella imagínate, nada más me puede sorprender que eso”, dijo Aleska Zambrano en conversación con Samuel Suárez.

Al respecto, Alejandra Baigorria compartió un largo escrito en su cuenta de Instagram donde habla sobre las cualidades de Said Palao. “FELIZ CUMPLEAÑOS mi amor, un hombre tan bueno , trabajador que siempre ayuda a todos... con un corazón tan bueno y lleno de sueños por los que trabajas día y noche y eso la gente lo sabe. Estoy feliz a tu lado , aprendo mucho y admiro tu calma y paciencia para todo”, empieza el mensaje de la modelo.

Luego, Alejandra reconoce que fue ella quien le regaló el viaje. “Las cosas se dan en el momento adecuado y es Dios quien lo arregla y pone las cosas como deben de ser. Feliz cumpleaños, amor, soy feliz de darte este regalo tan bello para que conozca un lugar bello al que nunca has ido. serán recuerdos que quedarán en el corazón ♥️ te adoro precioso”, finaliza.

LA FIESTA SORPRESA QUE LE ORGANIZÓ SU HIJA

Aleska Zambrano habló con el reportero Samuel Suárez sobre el viaje que hizo Said Palao junto a Alejandra Baigorria por su cumpleaños. La joven expresó su indignación tras ver las imágenes que publicó Instarándula donde se observa a la pareja reality tratando de esconderse para no ser captados en aeropuerto.

Aleska Zambrano recordó que cuando su niña tenía dos años se fue de viaje con ella por Semana Santa y Said Palao se molestó. “Justo cayó también cumpleaños de él, 30 de marzo, y me hizo un escándalo que hasta el día de hoy me lo saca en cara, que cómo no pude haberle dejado pasar su cumpleaños con su hija y ahora se va sin decir nada”, indicó.

Llama la atención la inmediatez con la que publicó Said Palao fotos de su cumpleaños al lado de su hija. Sin embargo, sus seguidores le piden que no los engañé porque, tras la acusación de Aleska Zambrano, saben que no se encuentra en Lima, además, lo critican por mentirle a la niña.

