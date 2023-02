Alejandra Baigorria y su papá Sergio Baigorria visitaron este viernes 24 de febrero el set de “Mande quien mande” para participar en una tierna secuencia en la que evidenciaron el amor que se tienen mutuamente.

En medio de la secuencia, la empresaria fue consultada respecto a si tiene algo por lo que pedirle perdón a su padre . “Te pido perdón por… ¿Qué dirías Ale?” , consultó María Pía a la modelo, quien con la voz entrecortada se dirigió a su papá para decirle: “Te pido perdón si alguna vez fui dura, si alguna vez me alejé de todos, pero son momentos en la vida que a veces uno necesita, pero también te prometo que no te voy a volver a dejar nunca, pase lo que pase” .

Su padre también aprovechó el momento para pedirle perdón a su hija por no haberle ofrecido una familia. “Me hubiese gustado darle una familia a mi hija y estar juntos para siempre”, puntualizó Sergio provocando que Alejandra demarre algunas lágrimas.

“A veces son las circunstancias de la vida Sergio, son cosas que ocurre, a veces tienen la mejor de las intenciones, pero pasan cosas y eso no es culpa de nadie”, hizo hincapié María Pía Copello.

Tras ello, Alejandra remarcó sentirse feliz porque después de varios años sus padres han logrado dejar sus diferencias de lado para poder compartir juntos.

“Y a pesar de eso, yo agradezco porque el día de ayer en el cumpleaños de mi papá, mi mamá estuvo presente y eso para mí fue muy importante porque yo nunca los he visto juntos, nunca los he visto darse un beso”, resaltó la pareja de Said Palao.

Finalmente, la exintegrante de “Esto es Guerra” envió un mensaje a los padres separados, a quienes les pidió que siempre pongan a sus hijos por delante de todas las diferencias que puedan existir.

“Pero sí darles ese consejo a la gente que pasa por esos momentos, tanto papás como mamás que los más sufren son los hijos. Está bien que ustedes no se amen, está bien que no se quieran, que no sean compatibles, pero piensen en sus hijos porque ellos son los que sufren, llévense bien porque de verdad, lo más lindo es que así tus papás estén separados que tengan una buena relación”, resaltó la ‘rubia’.

