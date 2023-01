A través de unos videos publicados en su storie de Instagram, la empresaria Alejandra Baigorria dio a conocer que fue operada de su hombro y contó cómo vive su proceso de recuperación.

“Yo por aquí reportándome después de mi operación de ayer. Estoy con la cara como que súper hinchada, me imagino que es por los medicamentos, por la anestesia” , dijo al inicio del clip la exchica reality.

Además, reconoció que no pasó muy bien la noche tras su postoperatorio. “Estoy súper cansada, no he dormido nada en la noche, súper incómodo, es dolorosísimo, ya me habían dicho que lo del hombro era doloroso, pero no sabía que tanto”, remarco.

Finalmente, Alejandra contó que no tiene mucho apetito; sin embargo, prometió en enfocarse en tener mejor ánimo. “Así que nada, aquí vamos, tratando de mejorar, de tener buen ánimo y sobre todo apetito que se me ha ido total, supongo que es por los medicamentos también. Tratando de ponerle ganas y sonrisas a estos días dolorosos ”, añadió.

Alejandra Baigorria y el sorpresivo mensaje que compartió tras estreno de EEG

Alejandra Baigorria ya se encuentra en Perú después de sus divertidas vacaciones por Europa al lado de su pareja Said Palao. Sin embargo, la modelo no fue presentada en la nueva temporada de “Esto es Guerra”.

Después de estrenarse la nueva temporada de EEG, Alejandra Baigorria anunció en sus redes sociales que se sometería a una operación. “Haciendo mis exámenes. Ya en estos días me toca operarme una vez más”, se lee en las primeras líneas del mensaje que difundió en sus stories de Instagram.

Sin embargo, lo que escribió después en su mensaje fue tomado por muchos como una indirecta al reality de competencia. “Así es cuando uno deja todo en la cancha, cuando uno da más y eso se valora o más bien debía valorarse”, añadió.

Como se recuerda, la empresaria sufrió una grave lesión en el hombro por lo cual tuvo que abandonar la competencia y anunció que su dolencia no podía solucionarse con terapias pues necesita una cirugía.

TE PUEDE INTERESAR