Alejandra Baigorria terminó con los rumores entono a su futuro en el país pues mucho se especuló que la rubia dejaría el país en caso de que Pedro Castillo ganara las elecciones, hecho que finalmente sucedió.

Actualmente, Alejandra Baigorria se encuentra en Miami junto a su novio Said Palao y mensajes de usuarios en los que le pedían ‘que no vuelva más’ no tardaron en aparecer en sus redes sociales.

Al respecto, Alejandra Baigorria decidió responder a un usuario que le preguntó si realmente se iría del país ahora que tenemos un nuevo gobierno. La rubia decidió aclarar los rumores.

Alejandra Baigorria no se irá del Perú tras asunción de Pedro Castillo

“Claro que NO (se irá del Perú). Yo nunca dije eso y me gustaría que la gente llena de odio saqué las imágenes, o lo que sea, dónde “SUPUESTAMENTE " yo dije eso. Como buena ciudadana, aceptaré al presidente que toca con esperanzas de que mantenga la democracia y saque al país adelante, mas no estaré de acuerdo nunca en ideologías comunistas ni en fraudes. No permitiré como ciudadana que puedan hundir al país. Solo queda pedirle a Dios que nos proteja”, respondió Alejandra.

Por otro lado, Mario Hart también fue cuestionado por el mismo caso que Alejandra Baigorria. El piloto actualmente se encuentra fuera del país con su esposa Korina Rivadeneira y su pequeña hija.