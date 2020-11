Alejandra Baigorria se solidarizó con Stephanie Valenzuela tras la brutal agresión que sufrió de parte del actor mexicano Eleazar Gómez, quien la agredió cuando estaban juntos en su departamento de México.

Al respecto, Alejandra Baigorria hizo un llamado a todas las mujeres a que puedan denunciar y alzar su voz contra el maltrato que ella también calló en su momento por vergüenza o miedo.

“Yo en su momento denuncié (caso de violencia), creo que es algo que tienen que hacer todas las mujeres, a veces muchas mujeres callan por miedo o vergüenza, lo digo, porque yo también lo pasé. Me parece muy bien que Stephanie haya denunciado y que vaya hasta el final; así él pueda mover las influencias o el dinero por tratarse de una persona conocida en México. Ella tiene que seguir bien parada enfrentando eso, porque es algo muy común (la violencia) que ahora vemos en el mundo entero, y las cosas no pueden seguir así. Las mujeres tenemos que ser un ejemplo, es decir, así estés con un actor de Televisa o quién sea, se debe denunciar. Nadie tiene derecho a levantarte la mano, eso no se debe permitir. Me solidarizo con ella, porque lo que le ha pasado es traumático, que afectar en su vida psicológica, va tener que ser fuerte y llevar una terapia”, declaró Alejandra Baigorria, quien anunció que pronto tendrán novedades sobre la denuncia que le entabló a Guty Carrera por violencia de género cuando eran enamorados.

Eleazar Gómez y su historial violento: Desde Danna Paola, Vanessa López y Stephanie Valenzuela

EL CASO QUE HA CONMOCIONADO MÉXICO

El pasado jueves, los medios mexicanos reportaron que Eleazar Gómez, el famoso actor de telenovelas y cantante, fue detenido este jueves tras intentar golpear y estrangular a Stephanie Valenzuela, con quien aparentemente mantenía una relación sentimental. El hecho ocurrió en el departamento que ambos ocupan en la ciudad de México.

Los gritos de ayuda de Stephanie Valenzuela fueron reportados por los vecinos y debido a esto una patrulla acudió al lugar para salvaguardar la integridad de la cantante.

Es importante mencionar que Eleazar Gómez tiene fama de reaccionar de manera agresiva. En distintas oportunidades ha sido captado discutiendo con su exparejas, entre ellas, Danna Paola, con quien apareció en un video peleando en un estacionamiento e insultándola.