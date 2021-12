Alejandra Baigorria aún sufre las secuelas de haberse lesionado el tendón de Aquiles y, tras su reciente operación en el pie, la modelo continúa experimentando fuertes dolores que no le permiten realizar sus actividades diarias.

La modelo, quien viajó a Miami junto a su pareja, Said Palao, recurrió a su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores el avance de su recuperación, sin embargo, su última publicación ha preocupado a más de uno.

“¡Segundo día de poder hacer algo de deporte! No puedo correr, caminar, me duele, camino mal, no tengo rango de movimiento, me frustro horrible... hay momentos que siento que nunca volveré a tener mi pie igual”, escribió en una de sus historias donde se la ve sonriente.

La empresaria de Gamarra intenta superar este difícil momento y aseguró que pondrá todo de su parte para lograr su pronta recuperación.

“¡¡Le pongo ganas y nada, a darle duro!! Peores cosas pasan en la vida y la gente sigue, así que yo también lo haré. Vamos bellos, todos tenemos problemas, pero afrontarlos y seguir es lo que hará que todo sea más fácil”, finalizó.

Larga recuperación:

Recordemos que la integrante de “Esto es Guerra” ha señalado que su recuperación será lenta, y que volver a caminar como antes de su lesión le tomará más tiempo del que ella se imaginó.

“No saben lo que fue para mí escuchar lo que va a demorar mi recuperación y el volver a caminar costará mucho más tiempo del que creí. Esto es muy duro”, escribió Baigorria a inicios de noviembre.

