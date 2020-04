Coronavirus Perú | Alejandra Baigorria usó su cuenta de Instagram para hacer un pedido a sus seguidores. La guerrera, que viene trabajando de la mano con el alcalde de La Victoria, George Forsyth; solicitó que puedan vender o donar tela especial para hacer mascarillas en medio de esta pandemia del coronavirus en el Perú.

Desde hace unas semanas, Alejandra Baigorria brindó gratuitamente las instalaciones de su taller para confeccionar mascarillas y así aportar en esta lucha contra el COVID-19 en la que vienen escaseando este tipo de productos de protección.

“Mucha gente necesita de las mascarillas por eso estoy buscando urgente la tela notex, ya se ha dado una ley que se puede fabricar estas mascarillas ya sea para donación. Toda la gente que nos pueda brindar la tela para poder compararla, adquirirla o donarla, lo que deseen, la tela notex que sirve para los doctores, la salud y también las mascarillas", pidió la modelo a través de sus redes sociales.

Alejandra Baigorria habla sobre sus mascarillas de tela

Alejandra Baigorria confesó que durante varias semanas tocó muchas puertas para aportar con un ‘pequeño granito de arena’ y poder confeccionar mascarillas que están escasas debido a la pandemia del coronavirus.

“La verdad que toqué muchas puertas hace varias semanas y no recibí ninguna respuesta y me frustré, deprimí y sentí mal, porque tenía todo para ayudar y, por supuesto, también las ganas de hacerlo, pero sentía que estaban más preocupados en cosas irrelevantes que no tienen nada que ver con lo que estamos pasando en el país y, bueno, por fin lo logramos”, agregó la rubia.