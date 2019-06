Usuario en Instagram llamó "mantenido" a novio de Alejandra Baigorria y él respondió de esta manera

Alejandra Baigorria y su novio Arturo Caballero viven uno de los momentos más felices en su etapa de enamoramiento y hasta están planeando casarse. Sin embargo, el venezolano siempre está expuesto a malos comentarios en Instagram.

Algunos usuarios en Instagram critican la nacionalidad del novio de Alejandra Baigorria, tildándolo de "mantenido" como sucedió hace unos días cuando Arturo Caballero compartió una publicación con la rubia previo al Perú vs Venezuela por la Copa América 2019.



En la instantánea, Alejandra Baigorria y Arturo Caballero lucen las camisetas de sus selecciones, aunque algunos seguidores aplaudieron la foto, otros la criticaron.



"Y encima tienes que ayudar a mantener a sus hijos de tu 'veneco' como si no hubiesen hombres en Perú", fue el comentario de un usuario en Instagram por la foto de Alejandra Baigorria y Arturo Caballero.



Pese al comentario fuera de lugar, el novio de Alejandra Baigorria lo tomó con calma para responder: "¿Por qué tan resentido en la vida, hermano? Si quieres avísame te mantengo yo a ti", contestó, siendo aplaudido por sus seguidores.



Sobre su relación con Arturo Caballero, Alejandra Baigorria sostuvo que el venezolano "no es parte del medio artístico, es mayor que yo, me apoya en los negocios, aprendo mucho de él, siento admiración. Es muy maduro, sabe lo que quiere, no tiene miedo y hemos conversado sobre un futuro", agregando que estaba preparada para ser madre el próximo año.