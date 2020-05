La ‘guerrera’ Alejandra Baigorria apoyó a su amiga Vania Bludau, quien decidió ponerle fin a su noviazgo porque descubrió que su pareja tenía una membresía en Tinder.

"Yo también me iba a casar y mi relación terminó, eso no tiene nada que ver. Un anillo, un compromiso, no te engancha para que no puedas terminar una relación... porque si no te sientes bien, algo no te gusta, entonces tienes todo el derecho de decir ‘hasta aquí nomás’, es mejor terminar antes de firmar un papel”, comentó la ‘Gringa de Gamarra’, recordando su relación con Arturo Caballero.

Además, señaló que ahora Vania es tal cual es, pues antes estaba contraída. “A Vania le doy mi apoyo porque he conversado con ella y sé cómo han sido las cosas, y es la mejor decisión que ha podido tomar. Ahora puede brillar, bailar, hacer lo que quiera. Desde mi punto de vista, pienso que la tenían contraída y cuando un hombre no te deja ser tú misma, no vale la pena”, enfatizó la rubia.