Alejandra Baigorria se quiebra por no tener un hijo: “Tengo 33 años y no cumplo mi sueño”

YA QUIERE SER MAMÁ. Alejandra Baigorria se encontraba realizando la cobertura a un caso social en el programa ‘En Boca de Todos’. No obstante, la chica reality protagonizó un momento sentimental durante el informe.

En el programa, se presentó a una madre de Villa El Salvador, llamada Beatriz, a quien le realizaron un cambio de look. “Me siento contenta, mi hijo es el más alegre, porque desde ese día hasta el día de hoy me dice: “te van hacer un cambio de look”. Soy mama soltera, me ha costado mucho salir sola”, dijo.

La joven madre se emocionó mucho y su hijo se acercó para abrazarla. “De verdad que, si no lo tuviera a él, no estaría aquí he pasado tantas cosas, él me da motivos para salir adelante”, manifestó la madre al borde de las lágrimas.

Alejandra Baigorria se quiebra en TV porque aún no cumple su sueño de ser madre

La modelo se conmovió por el caso de la joven madre y le contó que tener un hijo es un logro que aún no puede disfrutar. “Mira yo tengo 33 años y hasta el día de hoy no he podido ser mamá. Es uno de mis grandes sueños, sabes. Puedo tener un trabajo, pero no tengo ese amor que tú tienes”, contó con la voz quebrada.

Actualmente, Alejandra Baigorria se encuentra en una relación con Said Palao. La parejita celebró San Valentín con una romántica cena.

